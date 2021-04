Imprese: Cao (Saipem), fondamentali solidi per affrontare le sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del primo trimestre 2021 risultano inevitabilmente condizionati dal contesto economico generale, ancora fortemente impattato dall’emergenza pandemica, dal rallentamento delle attività E&C in alcuni progetti e dai recenti avvenimenti in Mozambico. Così l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, commentando il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 approvato ieri dal consiglio di amministrazione. “Saipem ha dimostrato in questi anni resilienza e adattabilità nell’affrontare la complessità in scenari sfidanti, e ha fondamentali solidi per affrontare al meglio le sfide future in un mercato in continua evoluzione”, ha detto. (Com)