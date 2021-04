Corea del Nord: collaudati con successo nuovi "mini droni" offensivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate della Corea del Nord hanno effettuato test per l'impiego a fini offensivi e di ricognizione di nuovi "droni senza pilota miniaturizzati". Lo riferisce il sito d'informazione "Daily NK". I droni sono da anni un campo dell'ingegneria bellica oggetto di crescente attenzione da parte di Pyongyang: il leader di quel Paese, Kim Jong-un, ha definito pubblicamente lo sviluppo di droni un "compito importante" in occasione dell'ottavo Congresso del Partito del lavoro nordcoreano, lo scorso gennaio. "Daily NK" cita una fonte militare nordcoreana anonima, secondo cui i test dei nuovi droni sono stati effettuati per tre giorni a partire dal 10 aprile scorso, presso una apposita struttura di collaudo nel distretto Banghyun della città di Gusong, nella provincia di Pyongan Settentrionale. Kim avrebbe inviato un messaggio personale di congratulazioni per il "duro lavoro di tutti i ricercatori e osservatori, che hanno assunto la guida degli storici sforzi del Partito per l'avanzamento militare". (Git)