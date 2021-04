Imprese: Saipem, primo trimestre chiuso con perdita di 120 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha chiuso il primo trimestre del 2021 con una perdita di 120 milioni di euro, che sconta rispetto al risultato netto adjusted oneri da riorganizzazione e costi per l’emergenza sanitaria pari a 15 milioni di euro. Stando al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 approvato ieri dal consiglio di amministrazione, il risultato netto adjusted ammonta ad una perdita di 105 milioni di euro: la variazione negativa registrata nel risultato operativo adjusted, 117 milioni di euro, e nella gestione fiscale e delle partecipazioni, 10 milioni di euro, è in parte compensata dal miglioramento del saldo della gestione finanziaria e del risultato di competenza di terzi per un totale di 31 milioni di euro. (Com)