Imprese: Saipem, nel primo trimestre ricavi per 1,618 miliardi, investimenti in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi per 1,618 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,172 registrati nello stesso periodo del 2020, e un Ebitda adjusted pari a 88 milioni di euro. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato ieri dal consiglio di amministrazione, entrambi gli indicatori, per tutte le divisioni e in particolar modo per le divisioni Offshore, registrano risultati impattati dal rallentamento di alcuni progetti in esecuzione concordato con i clienti e dallo slittamento del contributo dei progetti di recente acquisizione. In aumento rispetto al 2020 gli investimenti tecnici, pari a 67 milioni di euro e principalmente riferiti a interventi di manutenzione e upgrading: 34 milioni per l’Engineering and Construction offshore; due per l’Engineering and Construction onshore; 26 per il Drilling offshore; e cinque per il Drilling onshore. (Com)