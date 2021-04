Imprese: Saipem, al 31 marzo indebitamento finanziario in aumento a 1,101 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 marzo 2021 Saipem registra un indebitamento finanziario netto ante effetti lease liability pari a 1,101 miliardi di euro, in aumento di 229 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione, la variazione è dovuta principalmente al rallentamento di alcuni progetti in esecuzione e allo slittamento del contributo dei progetti di recente acquisizione. L’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability, si legge in una nota, ammonta a 1,448 miliardi. (Com)