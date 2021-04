Imprese: Saipem, nel primo trimestre nuovi ordini per 1,594 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del primo trimestre del 2021, Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 1,594 miliardi di euro (917 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso): il portafoglio ordini complessivo ammonta al 31 marzo 2021 a 22,376 miliardi di euro, di cui 6,147 da realizzarsi nel 2021. Stando al resoconto intermedio di gestione approvato dal consiglio di amministrazione, il portafoglio ordini comprensivo di società non consolidate al 31 marzo 2021 ammonta a 25,137 miliardi, di cui sette da realizzarsi nel 2021. (Com)