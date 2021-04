Imprese: Saipem, nonostante pandemia struttura finanziaria robusta e ordini ben diversificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le performance di Saipem nel primo trimestre del 2021 risultano ancora condizionate dall’emergenza pandemica e risentono di un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo: grazie ad un buon livello di acquisizione di nuovi contratti nel primo trimestre del 2021 per circa 1,6 miliardi di euro e pari ai ricavi del periodo, il portafoglio ordini si mantiene al livello record di oltre 25 miliardi di euro e ben diversificato. Lo fa sapere Saipem nel resoconto intermedio di gestione approvato ieri dal consiglio di amministrazione. La struttura finanziaria, prosegue la nota, è robusta con liquidità in aumento a 2,5 miliardi di euro per effetto della nuova emissione obbligazionaria collocata con successo a marzo. (Com)