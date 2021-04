Energia: Giappone, cancellato l'ultimo progetto per una nuova centrale a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una joint venture istituita da Kansai Electric Power Co. (Kepco) e da Marubeni Corp. ha deciso di cancellare il progetto per una centrale termoelettrica a carbone da 1,3 gigawatt nella prefettura di Akita, che sarebbe dovuto entrare in funzione nel 2024. Lo ha annunciato ieri, 27 aprile, una unità dell'utility giapponese Kepco. La joint venture ha deciso di abbandonare il progetto alla luce delle più rigide norme sulle emissioni inquinanti adottate dal Paese, e dalla decisione del settore bancario di ridurre i finanziamenti ai progetti ad alta intensità di carbonio. Le due aziende stanno valutando la realizzazione di una centrale a biomasse. In Giappone sono ancora in corso i lavori di costruzione di diverse centrali a carbone, ma da ieri il Paese non pianifica più la costruzione di alcun nuovo impianto. All'inizio di questo mese un altro progetto per una centrale nucleare da 1,2 gigawatt nella prefettura di Yamaguchi era stato a sua volta abbandonato. (segue) (Git)