Energia: Giappone, cancellato l'ultimo progetto per una nuova centrale a carbone (3)

- La revisione degli obiettivi di taglio delle emissioni riporta il Giappone in linea con l'Unione europea, che per il 2030 si è dato l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto al 1999. Il primo ministro Suga ha già assunto a nome del Giappone l'impegno a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. Il mese scorso il ministro dell'Ambiente del Giappone, Shinjiro Koizumi, ha dichiarato che il governo intende presentare "un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 in linea con il traguardo del 2050" per la neutralità carbonica. L'annuncio di Suga segna una vittoria della linea promossa dal ministero dell'Ambiente giapponese, che premeva per un obiettivo ambizioso: la riduzione delle emissioni del 45 per cento entro il 2030; il ministero dell'Industria, invece, chiedeva di limitare tale obiettivo al 35 per cento, per contenere le ricadute in termini di costi sulle attività economiche e produttive. (Git)