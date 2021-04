© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 28 aprile, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 3.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2155m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono condizioni di spiccata variabilità, in un contesto caratterizzato da nubi irregolari alternate a qualche spazio soleggiato. Annuvolamenti più consistenti sulle aree montuose e pedemontane dove sarà maggiore la probabilità di qualche acquazzone. Clima fresco, massime sotto i 20-21°C ovunque. Venti deboli sulla Liguria. Mare tra poco mosso e mosso.(Rpi)