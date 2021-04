Spagna: Casado (Pp), su Piano per la ripresa una lezione dal governo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha dato una lezione alla Spagna: il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha presentato un Piano per la ripresa e resilienza (Pnrr) concordato con l'opposizione, con gli attori sociali, con le amministrazioni provinciali e regionali. Lo ha affermato in un video pubblicato su Twitter il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Pablo Casado, che ha poi aggiunto: "Che differenza con quello che è avvenuto in Spagna". Casado ha anche citato una frase del presidente del Consiglio: "Ccontro la stupidità e la corruzione c'è bisogno di intelligenza e responsabilità". Il leader dei popolari spagnoli ha aggiunto che quello che Draghi chiede per l'Italia, lui lo chiede per la Spagna. "Non può esserci tanto settarismo, non si possono lasciare ai margini le opposizioni e le regioni, alle associazioni di categoria e ai sindacati. È necessario concordare un piano per tutta la Spagna", ha evidenziato Casado. A questo proposto il leader del Pp ha chiesto l'istituzione di un'autorità indipendente che gestisca gli aiuti europei del Piano per la ripresa ed un piano di riforme che si voti nel Congresso dei deputati (Spm)