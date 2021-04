Auto: Lotus annuncia produzione auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il marchio di automobili sportive britannico Lotus ha annunciato l'inizio della produzione di vettyre elettriche nel Regno Unito, come parte di un piano da 2,5 miliardi di sterline (2,9 miliardi di euro) che nelle intenzioni della proprietà dovrebbe aumentare la produzione di 10 volte. Secondo quanto riporta il quotidiano "Financial Times", il marchio si attende "decine di migliaia" di auto vendute ogni anno entro il 2025, un aumento molto importante se comparato alle vendite del 2020, che ammontano a soli 1.378 veicoli venduti. La compagnia ha inoltre annunciato diverse centinaia di nuovi posti di lavoro entro la fine dell'anno per rinvigorire la produzione del suo ultimo modello, la "Emira", l'ultima auto con motore a combustione interna prodotta dalla casa. (Rel)