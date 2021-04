Spagna: intercettata a Barcellona lettera minatoria contro presidente Comunità Madrid Ayuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettera contenente dei proiettili indirizzata alla presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, è stata intercettata ieri, 27 aprile, in un ufficio postale di Sant Cugat, nei pressi di Barcellona. Come riferisce il quotidiano "El Diario", i Mossos d'Esquadra (corpo di polizia locale della Catalogna) hanno avviato un'indagine per risalire all'autore ancora ignoto. Il ministero dell'Interno ha informato dell'accaduto la presidente Ayuso, candidata del Partito popolare (Pp) alle elezioni regionali del 4 maggio prossimo. Fonti della Polizia ritengono che possa trattarsi di un "effetto imitazione" dopo che nei giorni scorsi sono stati oggetto di lettere minatoria anche il leader di Unidas Podemos, Pablo Iglesias, il ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska e la direttrice generale della Guardia civil, Maria Gamez. (Spm)