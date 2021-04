Russia: Ovd-Info, arrestate 115 persone a una settimane dalle proteste pro Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana successiva alle manifestazioni a sostegno dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj, avvenute il 21 aprile, gli agenti di polizia hanno arrestato 115 persone. È quanto riferito dall’organizzazione per i diritti umani “Ovd-Info”, secondo cui più della metà degli arresti - 58 - sono stati registrati a Mosca. A Nizhnij Novgorod, 11 persone sono state detenute, mentre a Perm e Khabarovsk è toccato ad altre dieci. I detenuti sono stati accusati di aver partecipato a una protesta non autorizzata, e come prova vengono utilizzate le riprese delle telecamere a circuito chiuso o la partecipazione all’organizzazione di tali attività sui social network. Le proteste sono state organizzate a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute di Navalnyj, detenuto in una colonia penale nella regione di Vladimir. L'oppositore, che da settimane aveva avviato uno sciopero della fame, ha deciso di interromperlo nei giorni scorsi, dopo essere stato visitato da dei dottori di sue fiducia. (Rum)