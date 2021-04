Ue: ministro Finanze tedesco Scholz, con Fondo ripresa uniamo forze contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Fondo europeo per la ripresa, “uniamo le forze in un vero spirito di solidarietà per combattere la crisi” del Covid-19. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso della dichiarazione comune sui rispettivi piani di ripresa con i colleghi di Italia, Francia e Spagna: Daniele Franco, Bruno Le Maire e Nadia Calvino. Per Scholz, il Recovery Fund è “un'occasione storica” ed è “una buona notizia” che i quattro maggiori Stati membri dell'Ue inviino i piani di ripresa alla Commissione europea in questa settimana. “È un simbolo forte dell'unità dell'Europa”, ha affermato il ministro delle Finanze tedesco. Scholz ha quindi evidenziato che il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) della Germania da 28 miliardi di euro dedica il 90 per cento delle risorse alla protezione del clima e alla digitalizzazione. Il Pnrr è poi “un piano molto europeo” perché contiene importanti progetti di comune interesse europeo (Ipcei), “aperti a tutti gli Stati membri”. Scholz ha, infine, dichiarato che Germania, Italia, Francia e Spagna chiedono a tutti i Stati membri di inviare i rispettivi piani di ripresa alla Commissione europea e ratificare la decisione sulle risorse proprie dell'Ue “al più presto possibile”. Per il ministro delle Finanze tedesco, “insieme inizieremo una nuova era di sostenibilità e successo”. (Geb)