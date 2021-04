Russia: Lavrov, abbiamo basi tecnologiche per sistema analogo allo Swift

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha la tecnologia per creare un sistema di analogo allo Swift, uno dei principali strumenti di pagamento internazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. Alla domanda se il sistema di messaggistica finanziaria della Banca centrale russa sia il punto di partenza per un'alternativa allo Swift, Lavrov ha detto: “La base di un'alternativa allo Swift esiste. E sono convinto che sia il governo che la Banca centrale dovrebbero fare di tutto per rendere questa base affidabile e garantire la completa indipendenza e salvaguardia contro i danni che qualcuno potrebbe tentare di infliggerci ulteriormente". (Rum)