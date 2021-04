Recovery: Draghi, profondo rispetto per il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Foglio - Inserto" riporta l'intervento di ieri alla Camera di Mario Draghi, in cui il premier ribadisce il "profondo rispetto che il governo e io abbiamo per il Parlamento. Indubbiamente i tempi erano ristretti. La scadenza del 30 aprile non è mediatica, come si è detto: è che, se si arriva prima, si ha accesso ai fondi prima. La Commissione andrà sui mercati a fare la provvista per finanziare questo fondo intorno, credo, a maggio-giugno, poi la finestra si chiuderà temporaneamente per l'estate e quindi, se il Piano viene presentato subito, si ha accesso a una quota della prima provvista. Non così, se invece si va più avanti". "Per cui - continua - mi dispiace molto per i tempi ristretti di questa discussione, abbiamo tenuto conto, però, di molti dei punti di vista del Parlamento, sia delle opinioni espresse prima, sia nel corso delle interlocuzioni stesse che il Parlamento ha avuto con parti sociali e - direi - con il vastissimo numero di attori che il Parlamento ha incontrato. Un'altra osservazione concerne l'attuazione del Piano. Il dialogo non è finito qui. Il contributo che il Parlamento può dare al Piano è solo all'inizio". (segue) (Res)