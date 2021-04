Recovery: Carfagna, non solo economia ma anche diritti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, in un suo intervento su "Avvenire" scrive che "l'Italia con il Pnrr si gioca tutto, non solo sotto il profilo della ripresa economica ma anche sul piano del 'restauro' di alcuni diritti sociali, disattesi o addirittura inesistenti in larghe parti del Paese. Uno dei passaggi meno commentati ma più rilevanti del nostro Recovery Plan (e della replica di ieri del premier Mario Draghi) riguarda la riforma dei Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni' che la Costituzione obbliga a indicare ma che nessuno, negli ultimi vent'anni, ha mai provato a mettere nero su bianco". "Voglio citare testualmente - continua - quel passaggio del Piano, perché aiuta a comprendere l'importanza di questo capitolo per due questioni che mi stanno molto a cuore, il diritto alla maternità e l'occupazione femminile: 'Un'ulteriore azione di riforma riguarda la definizione del livello essenziale delle prestazioni di alcuni dei principali servizi alla persona, partendo dagli asili nido, in modo da aumentare l'offerta delle prestazioni e cura della prima infanzia'". (segue) (Res)