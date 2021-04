Recovery: Carfagna, non solo economia ma anche diritti sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho fortemente promosso questo impegno, - spiega la minista - e sono al lavoro fin dal giorno dell'insediamento per realizzarlo. L'ho fatto per una ragionata consapevolezza: nidi e assistenza sociale sono, al tempo stesso, un potenziale bacino di occupazione per le donne, un'infrastruttura che consente alle donne di conservare (o cercare) lavoro e un presidio contro la povertà educativa e materiale dei bambini". "Ogni statistica europea - ricorda la Carfagna - ci dice che, dove ci sono più servizi, le donne lavorano in maggior numero, le famiglie sono economicamente più forti, nascono più bambini. Il 'Piano nazionale di ripresa e resilienza' per me è anche questo. Vorrei contribuire a realizzare un'Italia dove dire sl alla maternità sia facile ovunque, anche dove oggi è difficilissimo. Un'Italia che consenta a tutte - non solo alla minoranza che 'può permetterselo' - di essere donne e lavoratrici", ha concluso la ministra. (Res)