Turismo: Garavaglia, saliranno Pil e occupati

- Il Recovery plan adesso c'è e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in una intervista a "la Repubblica" spiega come e quanto inciderà sul rilancio del settore: "Spiace annoiare con i numeri, ma credo che siano la formula migliore per rappresentare la realtà. II capitolo turismo del Pnrr favorirà un aumento dello 0,8 per cento dei consumi interni, parteciperà per un punto percentuale alla crescita del Pil, favorirà l'aumento dell'1,7 per cento degli investimenti e grazie al settore aumenterà di quasi un punto percentuale il tasso di occupazione". Per quel che riguarda, invece, le risorse destinate al settore, "nel complesso a 2,4 miliardi diretti. Di questi, poco più di 600 milioni attraverso sovvenzioni e quasi 1800 sotto forma di prestiti". A giugno il green pass europeo. "Nella sostanza lo abbiamo anticipato. Nell'ultimo decreto ci sono le misure necessarie per farlo entrare in vigore e cancellare la quarantena obbligatoria peri turisti che arrivano dall'estero. II provvedimento prevede che sia una circolare del ministero della Salute a stabilire quando e come rimuovere l'obbligo della quarantena per quei turisti europei ed internazionali che vogliono venire in Italia Le regole introdotte sono le stesse a livello europeo. Vale a dire: vaccinati con vaccini riconosciuti a livello Ue, immunità per aver già contratto il Covid-19, tamponi nelle ultime 48 ore". "Sono certo - conclude il ministro - che la Salute provvederà a diramare la circolare il prima possibile".(Res)