Recovery: Bonetti, una vera proposta di rinascita nazionale

- "Non è un insieme di progetti senza visione come il Piano precedente. Quello presentato da Mario Draghi è un piano, è una visione del futuro con dentro i progetti, una vera proposta politica nazionale di rilancio e resilienza da qui al 2026. L'Italia sarà un Paese capace di investire sul protagonismo delle nuove generazioni, a partire dalla prima infanzia, e un Paese finalmente riconnesso nelle differenze di genere e nei territori". Lo ha detto a "Il Sole 24 Ore" la ministra della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti, capodelegazione della renziana Italia Viva al governo, secondo la quale il Pnrr consegnato alle Camere e che tra qualche giorno sarà formalmente inviato a Bruxelles testimonia di per sé la discontinuità con il governo giallorosso e dimostra la necessità del cambio di guardia a Palazzo Chigi. Quanto alla famiglia e alle pari opportunità di cui Bonetti è responsabile il Pnrr di Draghi marca un cambiamento profondo, culturale. "La parità di genere, così come la questione giovanile e il Sud, è una delle priorità trasversali del Piano e innerva tutte le sei missioni. Si tratta certamente di mettere in campo politiche per aumentare l'occupazione femminile, come ad esempio la previsione di una quota di assunzioni che abbiamo proposto per donne e per giovani da parte delle imprese che parteciperanno ai singoli progetti, ma occorre in generale creare un sistema di infrastrutture sociali che rendano le donne libere dall'odioso dilemma se dedicarsi al lavoro o alla cura della famiglia", ha concluso Bonetti. (Res)