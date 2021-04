Recovery: Brunetta, si tratta di un piano di riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di Recovery ha 40 pagine sulle riforme che in Italia tanti interessi hanno sempre bloccato. "C'è stata una pandemia - dice al "Corriere della Sera" Renato Brunetta, titolare della Pubblica amministrazione -. E la pandemia ha messo a nudo i mali del Paese: le corporazioni, i dualismi, gli egoismi, le miopie, la frattura fra garantiti e non. Ha approfondito i punti di rottura, fin quasi al baratro. Ma dall'impatto di questo meteorite è venuto fuori il momento Merkel in Europa che nessuno si aspettava, perché fino a metà lockdown la cancelliera mai e poi mai avrebbe detto sì al debito comune. Invece va reso onore alla sua intelligenza. Da lì è nato Next Generation EU e ora siamo in una straordinaria congiuntura astrale che dà speranza: ci sono i vaccini, un governo di unità nazionale con Mario Draghi, un piano italiano di Recovery di portata storica di cui ancora non ci stiamo accorgendo". Poi spiega che succede se Bruxelles blocca pagamenti perché non facciamo le riforme. (segue) (Res)