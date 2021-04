Recovery: Brunetta, si tratta di un piano di riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto è legato. Ora siamo nel momento Draghi, che sta diventando leader d'Europa un po' perché è lui, un po' perché Angela Merkel sta lasciando e in Francia Emmanuel Macron è preso questioni interne. A un tavolo del G20 oggi Draghi non è il più potente, ma è il più autorevole. Quando mai ci era successo?". Carlo Bonomi di Confindustria apprezza il piano ma nota che manca un coinvolgimento delle imprese. "Questo è un impianto di grandi riforme che aggrediscono antiche debolezze italiche, con accanto tanti soldi, in un 'dopoguerra da pandemia'. La crescita aggiuntiva garantita dal Piano non sta solo nello 0,5 per cento di capitale pubblico più 0,3 di riforme, ma in tutto il capitale privato da metterci grazie allo spazio regolatorio che finalmente stiamo creando, sbloccando i colli di bottiglia che hanno soffocato investimenti e crescita", ha concluso Brunetta. (Res)