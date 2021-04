Kosovo: governo, nessun invito a partecipare l'11 maggio a tappa dialogo mediato da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti non ha ricevuto alcun invito per un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, a Bruxelles, che si terrà l'undici maggio. È quanto ha dichiarato il portavoce del governo kosovaro Perparim Kryeziu in un post su Facebook, sottolineando che la proposta per l’incontro potrebbe essere stata discussa con Belgrado ma non con il governo del Kosovo. L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, ha infatti riferito ai media locali di aspettarsi, per l’undici maggio, un nuovo round di colloqui tra il Kosovo e la Serbia. Kryeziu ha però notato che “le date degli incontri hanno senso quando sono concordate reciprocamente e non quando sono imposte unilateralmente”, come si legge nel post. (segue) (Alt)