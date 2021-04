Usa-Israele: incontro Sullivan-Ben Shabbat, focus su sicurezza e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha incontrato a Washington la sua controparte israeliana Meir Ben Shabbat. Lo riferisce la Casa Bianca, precisando che Sullivan si è impegnato a mantenere le autorità dello Stato ebraico informate sul programma nucleare iraniano e sui progressi degli Stati Uniti sulla strada che porta ad un possibile ritorno all'accordo sul nucleare, pattuito dall’amministrazione di Barack Obama nel 2015 e abbandonato dal presidente Donald Trump a maggio 2018. Le parti hanno discusso "delle loro preoccupazioni per i progressi del programma nucleare iraniano negli ultimi anni", si legge nel comunicato della Casa Bianca. L’esponente dello staff del presidente Joe Biden ha anche aggiornato Ben Shabbat sui colloqui in corso a Vienna tra gli Stati Uniti e gli altri membri internazionali all'accordo sul nucleare, formalmente chiamato Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa. “Stati Uniti e Israele hanno concordato sulla significativa minaccia rappresentata dal comportamento aggressivo dell'Iran nella regione, e i funzionari Usa hanno sottolineato il sostegno incrollabile del presidente Biden al diritto di Israele a difendersi", ha spiegato la Casa Bianca nella relativa nota ufficiale.(Nys)