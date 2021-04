Giappone: nucleare, via libera a riaccensione reattori in servizio da oltre 40 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Giappone hanno autorizzato per la prima volta dal disastro di Fukushima la riaccensione di tre reattori nucleari realizzati più di 40 anni fa. Lo riferisce la stampa giapponese. L'utility energetica giapponese Kansai Electric Power (Kepco) ha ottenuto il via libera per il riavvio dei reattori n. 1 e 2 della centrale nucleare di Takahama, e del n.3 della centrale di Mihama, nella prefettura di Fukui, circa 300 chilometri a ovest di Tokyo. L'autorizzazione giunge pochi giorni dopo l'annuncio da parte del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, di un nuovo e più ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra. Dopo il disastro di Fukushima, i regolatori giapponesi hanno fissato in linea di principio a 40 anni la vita utile dei reattori nucleari del Paese, con la possibilità di una estensione a 60 anni sulla base di rigidi criteri di verifica della sicurezza. (segue) (Git)