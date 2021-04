Giappone: la Dieta ratifica l'accordo di libero scambio regionale Rcep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dieta del Giappone ha ratificato oggi, 28 aprile, il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), il più vasto accordo di libero scambio al mondo, sottoscritto lo scorso novembre da 15 Paesi dell'Asia Pacifico, inclusi i dieci membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e la Cina. La ratifica da parte del Giappone aumenta le possibilità che l'accordo possa entrare in vigore già entro la fine del 2021. Il Rcep creerà una vasta zona di libero scambio estensa a quasi il 30 per cento del prodotto interno lordo, del commercio e della popolazione mondiale. Si tratta del primo accordo commerciale multilaterale a coinvolgere simultaneamente Cina, Giappone e Corea del Sud, le tre maggiori economie asiatiche. L'accordo entrerà formalmente in vigore 60 giorni dopo la ratifica da parte di sei Paesi membri dell'Asean e di tre degli altri Paesi firmatari. Ad oggi, il processo di ratifica è stato completato da Singapore e dalla Cina. Il governo del Giappone si aspetta che l'accordo contribuisca ad un aumento del Pil nazionale del 2,7 per cento, e alla creazione di 570mila posti di lavoro. (segue) (Git)