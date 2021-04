Bangladesh: Covid, vaccino russo Sputnik ottiene l'approvazione dei regolatori nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore farmaceutico del Bangladesh ha concesso oggi, 28 aprile, l'autorizzazione per l'impiego di emergenza sul territorio nazionale del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. L'approvazione del vaccino di produzione russa dovrebbe essere seguito a breve anche dal via libera al vaccino cinese di Sinopharm, in risposta al rallentamento delle forniture di vaccini dall'India, alle prese con la seconda ondata pandemica. Nuova Delhi ha recentemente annunciato la sospensione delle esportazioni del vaccino dell'azienda britannica AstraZeneca, per far fronte al drammatico aumento dei contagi interni. Mahbubur Rahman, direttore generale dell'Amministrazione del farmaco del Bangladesh, ha dichiarato che il Paese spera di ricevere quattro milioni di dosi del vaccino russo entro il mese di maggio, per compensare l'arresto delle forniture dall'India. (Inn)