Usa: riconteggio voti Arizona, giudice esprime dubbi su tutela privacy

- Un della Corte superiore della contea di Maricopa, nell'Arizona, ha accolto un ricorso contro il riconteggio di 2,1 milioni di voti espressi in quello Stato in occasione delle elezioni politiche di novembre 2020. Il riconteggio, approvato dal Senato a maggioranza repubblicana di quello Stato Usa, si estenderà anche alla città di Phoenix, dove a seguito delle elezioni presidenziali l'ex presidente Donald Trump e diversi osservatori repubblicani avevano denunciato irregolarità nelle operazioni presso i seggi di voto. Il giudice, Daniel Marti, ha espresso perplessità riguardo il rispetto della provacy degli elettori nell'ambito delle operazioni di riconteggio: "Non sono persuaso sia stato dimostrato che i diritti degli elettori nella contea di Maricopa vengano tutelati", ha dichiarato il giudice, che ha convocato una nuova audizione per oggi, 28 aprile. Il ricorso contro il riconteggio dei voti è stato presentato dal Partito democratico dell'Arizona e dal singolo esponente democratico del Consiglio dei supervisori della contea di Maricopa. I Democratici affermano che il riconteggio non rispetta il diritto alla privacy degli elettori e la segretezza del voto, e chiedono di interrompere il riconteggio dei voti espressi nello Stato, che lo scorso novembre hanno contribuito alla vittoria del presidente in carica Joe Biden. (Nys)