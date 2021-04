Imprese: elettronica, SK Hynix aumenta la spesa per aumentare la produzione di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica sudcoreano SK Hyni, secondo produttore mondiale di chip di memoria, ha annunciato oggi, 18 aprile, che intende portare avanti l'ambizioso piano di investimenti teso ad aumentare la produzione per far fronte alla crisi dell'offerta globale. L'azienda sudcoreana ha conseguito un incremento degli utili del 66 per cento nel primo trimestre 2021, grazie alla domanda di apparecchi elettronici domestici sostenuta dalle misure di lockdown pandemico globali e alle previsioni di domanda dei chip per il 2021. "L'azienda si aspetta una rapida riduzione delle scorte di chip dei clienti, di pari passo con la prosecuzione della crescita della domanda del mercato IT superiore alle attese", recita una nota dell'azienda. SK Hynix, che compete con la rivale Samsung Electronics Co, prevede che la scarsità globale di chip DRAM proseguirà almeno sino alla fine del 2021. SK Hynix prevede anche un aumento superiore alle attese della domanda e dei prezzi dei chip di memoria NAND. L'azienda ha speso 9.900 miliardi di won (8,9 miliardi di dollari) in capex nel 2020, ed intende anticipare alla seconda metà del 2021 parte della spesa in immobilizzazioni prevista inizialmente per il 2022. (Git)