Kosovo-Romania: premier Kurti ha inviato richiesta chiarimento su uccisione 2 attivisti di Vetevendosje nel 2007

- Il parlamentare dell'opposizione kosovara del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Fadil Nura ha chiesto, durante un dibattito all'Assemblea nazionale, al primo ministro Albin Kurti se avesse parlato con il capo della missione dell'Onu nel Paese (Unmik), Zahir Tanin, dell'uccisione di due attivisti del movimento Vetevendosje nel 2007 da parte di agenti di polizia romeni che prestavano servizio sotto l'Unmik. Kurti ha detto che non intende la sollevare la questione fino a quanto non sarà avviata un'inchiesta penale su quanto accaduto. "Come primo ministro ritengo che dovremmo parlare con l'Unmik di questi due omicidi una volta che la nostra procura speciale avvierà un'indagine e procederà in contumacia. La questione deve essere affrontata dalla magistratura", ha detto Kurti secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk". Il capo di governo ha aggiunto di avere scritto alle autorità romene sul caso ma di non avere ancora ricevuto risposta. Kurti ha ricordato che un procuratore dell'Unmik aveva stabilito che le forze di polizia utilizzate nella protesta erano inutili ed evitabili. (Alt)