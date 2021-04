Serbia-Kosovo: Borrell, facciamo del nostro meglio perché Dialogo funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea fa del suo meglio per far sì che il dialogo tra Belgrado e Pristina proceda. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel punto stampa con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. "Facciamo del nostro meglio per far sì che il dialogo continui", ha detto. "Spero che avremo una nuova sessione del Dialogo nella data prevista dell'11 maggio", ha aggiunto. "Il dialogo è l'unico modo per arrivare a una soluzione e a un accordo globale legalmente vincolante accettabile per entrambe le parti", ha spiegato. "Voglio ricordare che l'annessione è un processo meritocratico", ha sottolineato, infine, Vucic. (Beb)