Kosovo: Parlamento approva in prima lettura disegno di legge per modifica codice di procedura penale

- L'Assemblea del Kosovo ha approvato in prima lettura del progetto di legge per la modifica del codice di procedura penale che renderà meno difficili i processi in contumacia. Il disegno di legge è stato approvato con 90 voti favorevoli e nessuno contrario. Il presidente della commissione parlamentare di riferimento, Adnan Rrustem, ha affermato che il processo in contumacia per crimini di guerra è necessario in Kosovo e sebbene ciò "non soddisferà pienamente le aspettative della giustizia", il processo agli autori di crimini di guerra in Kosovo, sia esso in contumacia, è "una morale e dovere istituzionale dello stato del Kosovo". Il capogruppo in Parlamento del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha sostenuto che la legge per il processo in contumacia dovrebbe applicarsi anche ad altri atti criminali, non solo ai crimini di guerra. Il ministro della Giustizia Albulena Haxhiu ha commentato che la legge sulla procedura penale che arriverà all'Assemblea tra due mesi consentirà il processo in contumacia per tutti i reati. (Alt)