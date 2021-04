Difesa: Thales firma contratto per fornitura sonar a elicotteri della Marina degli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales ha firmato un contratto con Lockheed Martin per rifornire gli elicotteri MH-60R Seahawk del Marina militare statunitense con dei sonar anti-sottomarino Alfs (Airborne Low Frequency Sonar). L'accordo prevede anche una fornitura per la Marine della Grecia, dell'India e della Svezia attraverso il programma statunitense di vendite militari all'estero. Entro i prossimi cinque anni saranno consegnati 42 sonar, mentre gli altri 13 arriveranno il sesto anno. Il costo dell'operazione non è stato svelato ma secondo Thales rientra nella categoria delle "grandi commesse" superiori a 100 milioni di euro. "Guadagnare la fiducia dell'U.S. Navy, dei suoi alleati e partner un pò ovunque nel mondo è una grande fonte di fierezza per la nostra squadra", ha detto Alexis Morel, vice-presidente delle attività sottomarine di Thales.(Frp)