Difesa: Usa, Biden verso nomina Kendall a segretario all'Aeronautica

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di nominare segretario all'Aeronautica Frank Kendall, già responsabile acquisti del Pentagono nell'amministrazione di Barack Obama. Lo ha annunciato la Casa Bianca, precisando che Biden nominerà anche Gina Ortiz Jones, ex candidata democratica al Congresso per lo Stato del Texas, nel ruolo di numero due del personale civile presso l'Aeronautica Usa. Kendall è stato anche sottosegretario alla Difesa con delega alle acquisizioni, alla tecnologia e alla logistica da ottobre 2011 a gennaio 2017. Laureato a West Point, è un veterano dell'esercito, ma ha lavorato spesso con l'Air Force come capo acquisizioni del Pentagono. Durante la campagna presidenziale del 2020, Kendall ha consigliato Biden su questioni relative alla difesa. Jones è una veterana di origini filippine dichiaratamente omosessuale. Durante la sua carriera militare in servizio attivo dal 2003 al 2006, Jones ha prestato servizio come ufficiale dell'intelligence di stanza in Iraq.(Nys)