Cile: Tribunale costituzionale respinge ricorso di Pinera contro terzo ritiro anticipato fondi pensione

- Il Tribunale costituzionale del Cile (Tc) ha respinto oggi il ricorso del governo di Sebastian Pinera contro il progetto di legge che consente ai beneficiari di fondi pensione un terzo ritiro anticipato di una quota fino al 10 per cento del totale dei contributi accumulati. La decisione del Tc, indicano i media locali, viene letta da tutto l'arco politico come una "dura sconfitta" del presidente. Pinera aveva infatti insistito nel voler ricorrere al massimo tribunale costituzionale pur con il parere contrario di una consistente parte anche dei parlamentari della maggioranza che avevano votato a favore dell'iniziativa consentendone l'approvazione. Il capo di Stato ha adesso due opzioni: promulgare la legge o insistere nel suo rifiuto ed opporre un veto. Sulla decisione del Tc, si legge sul portale "Biobio", si è già espresso il senatore Ivan Moreira, del partito di maggioranza Union democrata independiente (Udi), affermando che "questa è una grande sconfitta per il governo" e che il presidente "non ha previsto le conseguenze del ricorso su un progetto approvato in parlamento con oltre i due terzi dei voti". "Oggi è la fine del governo Pinera", ha invece affermato la deputata dell'opposizione Pamela Jiles. (segue) (Nys)