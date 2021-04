Cile: Tribunale costituzionale respinge ricorso di Pinera contro terzo ritiro anticipato fondi pensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento aveva approvato venerdì 22 aprile in via definitiva il progetto di legge che consente ai beneficiari di fondi pensione il terzo ritiro anticipato di una quota fino al 10 per cento del totale dei contributi accumulati. Con 31 voti a favore e 11 contrari il testo ha superato anche lo scoglio del Senato dove era richiesta una maggioranza speciale di due terzi. Il progetto è stato approvato di fatto grazie ad un'ennesima "fronda" da parte di sette esponenti della coalizione "Chile Vamos", che hanno votato contro le indicazioni del governo di Sebastian Pinera. La Camera dei deputati del Cile aveva approvato il progetto in prima lettura il 16 aprile anche qui con un sostegno trasversale e i voti di circa quaranta deputati della maggioranza. (segue) (Nys)