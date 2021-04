Cile: Tribunale costituzionale respinge ricorso di Pinera contro terzo ritiro anticipato fondi pensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'iniziativa è quello di applicare un'ulteriore stimolo anticiclico per contrastare la crisi economica derivata dalla pandemia Covid-19. Una misura analoga era già stata adottata in due occasioni, a luglio e novembre del 2020, ed aveva rappresentato un forte stimolo alla ripresa. Il governo di Sebastian Pinera tuttavia, consapevole della possibilità di una sconfitta in parlamento e di una fronda interna alla coalizione aveva già presentato un ricorso al Tribunale costituzionale (Tc). La presentazione del governo riprende le tre argomentazioni usate in un precedente appello presentato contro il secondo prelievo dei fondi, istanza poi accolta dal Tc. L'esecutivo sostiene in questo senso che il terzo ritiro "costituisce un aperto tentativo di ignorare e infrangere la sentenza" con cui il massimo tribunale aveva dichiarato incostituzionale il secondo ritiro, lo scorso dicembre. (segue) (Nys)