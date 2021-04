Usa: "Axios", Biden chiederà a Congresso di finanziare interamente nuovo piano da 1.800 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di chiedere al Congresso di approvare la totalità dei 1.800 miliardi di spesa destinati all'assistenza sanitaria, alla cura dell'infanzia e all'istruzione, un pacchetto di misure che intende presentare ai legislatori nel suo primo discorso al Congresso. Lo riferisce “Axios”, citando fonti a conoscenza della vicenda. Secondo il portale di approfondimento politico, la decisione di Biden di finanziare sia il piano per l'occupazione da 2.000 miliardi di dollari annunciato il mese scorso sia il piano per le famiglie da 1.800 miliardi porterà ad un serrato dibattito politico tra i legislatori statunitensi. Per finanziare il secondo pacchetto, infatti, Biden si concentrerà su una serie di aumenti fiscali per le fasce di reddito più alte. Per compensare i costi del primo pacchetto, invece, l’inquilino della Casa Bianca si è concentrato sull'aumento delle tasse sulle società. Biden utilizzerà il suo primo intervento al Congresso per fare il punto sui suoi primi cento giorni in carica.(Nys)