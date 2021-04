Italia-Uruguay: conferenza su politiche pubbliche per la gestione della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata della Ricerca 2021, l'ambasciata d'Italia a Montevideo e la Rete Italiana dei Ricercatori e Professori in Uruguay hanno organizzato, martedì 27 aprile, la conferenza "Politiche pubbliche per la gestione della pandemia di Covid-19: i casi di Italia e Uruguay", con la partecipazione del prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Cts, del prof. Rafael Radi, presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Uruguay e coordinatore del Gruppo di consulenza onorario del Governo uruguaiano, e del Prof. Juan Cristina, direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare del Centro di Ricerche Nucleari, Università della Repubblica. In apertura, l'Ambasciatore d'Italia Giovanni Iannuzzi ha sottolineato il ruolo fondamentale della ricerca e dello scambio di esperienze e buone prassi internazionali nella lotta contro la diffusione del virus, auspicando che i contatti avviati durante la conferenza possano svilupparsi in future iniziative di cooperazione scientifica. (segue) (Abu)