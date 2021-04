Usa: Blinken, a giorni piano globale per distribuzione vaccini anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del capo della diplomazia di Washington arrivano a poche ore dall’annuncio, da parte dell’amministrazione del presidente Joe Biden, della volontà di inviare all'estero milioni di dosi del vaccino AstraZeneca per aiutare i Paesi in difficoltà con la campagna di immunizzazione. "Gli Stati Uniti consegneranno 60 milioni di dosi di AstraZeneca ad altri Paesi non appena saranno disponibili", ha fatto sapere su Twitter il consigliere della Casa Bianca per la pandemia di Covid-19, Andy Slavitt. Blinken, per parte sua, ha spiegato che il ritardo della distribuzione globale, per il quale l'amministrazione ha ricevuto alcune critiche, è parzialmente dovuto al fatto che la Food and Drug Administration (Fda) – l’agenzia Usa che regola i prodotti alimentari e farmaceutici - sta usando la dovuta diligenza per garantire che le dosi siano sicure per la distribuzione. "Vogliamo assicurarci che i vaccini che avremo in nostro possesso siano sicuri, quindi la Fda li sta riesaminando", ha puntualizzato il segretario di Stato. (Nys)