Bolivia: partito Mas presenta una nuova denuncia contro Anez, "successione fu incostituzionale"

- Il presidente del Senato della Bolivia, Andronico Rodriguez, ha annunciato di aver già presentato una nuova denuncia formale contro l'ex presidente ad interim, Jeanine Anez. L'iniziativa, ha spiegato lo stesso Rodriguez in una conferenza stampa, ha origine a partire dalle conclusioni di una commissione d'inchiesta parlamentare che avrebbe individuato sette presunti delitti commessi nel contesto del passaggio di potere avvenuto nel novembre del 2019 dopo le dimissioni di Evo Morales. "L'insediamento di Anez non è stato conforme al dettato della Costituzione che, in caso di impedimento o assenza del presidente e del vice presidente, prevede nell'ordine la successione del presidente dell'Assemblea, del presidente del Senato o del presidente della Camera", ha affermato Rodriguez, esponente di spicco del Movimento politico al Socialismo (Mas). (segue) (Brb)