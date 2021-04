Bolivia: partito Mas presenta una nuova denuncia contro Anez, "successione fu incostituzionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denuncia rappresenta l'ennesimo capitolo di una campagna dell'attuale governo del Mas che mira a dimostrare l'esistenza di un vero e proprio colpo di Stato contro l'ex presidente Evo Morales. Il "golpe", secondo questa ricostruzione, sarebbe stato avviato con la diffusione di sospetti su una presunta frode elettorale alle presidenziali tenute nel mese di ottobre del 2019 nelle quali il leader cocalero si era imposto al primo turno. Il sospetto sulla irregolarità degli scrutini era stato avallato da un rapporto preliminare degli osservatori dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), e su questo documento si era appoggiata l'opposizione per chiedere l'annullamento delle elezioni. I sospetti di frode alimentarono quindi crescenti proteste di settori della popolazione tradizionalmente avversi al Mas e culminarono con l'invito a Morales di dimettersi da parte del capo delle Forze armate. In questo contesto il leader cocalero decise di rifugiarsi prima nella regione del Chaparé e da qui in Messico, su invito del presidente Andrés Manuel López Obrador.ù (segue) (Brb)