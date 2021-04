Balcani: Dipartimento di Stato Usa, "inutili speculazioni" su cambiamenti dei confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Price ha poi ribadito che “un futuro stabile per i Balcani occidentali deve essere basato sul buon governo, lo stato di diritto, una democrazia multietnica e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali". Le dichiarazioni del portavoce statunitense si inseriscono nell’ambito dell’acceso dibattito scaturito da un presunto documento "non paper" sulle possibili modifiche dei confini nei Balcani occidentali, che sarebbe arrivato all’ufficio del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, come riportato dal sito d'informazione sloveno "Necenzurirano". Il documento, secondo il portale, prevede la "disintegrazione" della Bosnia Erzegovina con l'annessione della Repubblica Srpska (entità serba) alla Serbia e l'unificazione del Kosovo con l'Albania. (segue) (Alt)