Balcani: Dipartimento di Stato Usa, "inutili speculazioni" su cambiamenti dei confini (3)

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ribadito ieri di non avere mai visto il "non paper" che propone delle modifiche nei confini dei Balcani occidentali. "Siamo pienamente concentrati nella nostra economia e nel percorso europeo. Noi diamo attenzione a questo (tema). Ovviamente diamo sostegno all'integrità della Bosnia Erzegovina e anche a quella dell'entità serba al suo interno. Questo è un impegno che abbiamo preso 26 anni fa. Non ho visto nessun non paper", ha detto Vucic in una conferenza stampa congiunta a Bruxelles con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell. (segue) (Alt)