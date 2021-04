Kosovo-Serbia: ambasciata francese a Pristina, Parigi e Berlino non sono fonti del "non paper"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e la Germania non sono le fonti del "non paper" sui rapporti tra Kosovo e Serbia pubblicato oggi dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore". E' quanto riferisce l'ambasciata francese a Pristina tramite Twitter. "Sosteniamo in pieno la mediazione dell'Unione europea e diamo il benvenuto agli sforzi in questo senso dell'inviato speciale per il dialogo tra Belgrado e Pristina Miroslav Lajcak", aggiunge l'ambasciata francese. Il governo di Pristina non ha commentato ulteriormente il "non paper", limitandosi ha osservare tramite un portavoce che è già stato oggetto di commenti da parte dell'ambasciate di Francia e Germania che si sono distanziate da tale documento. (segue) (Alt)