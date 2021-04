Italia-Uruguay: conferenza su politiche pubbliche per la gestione della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'introdurre i temi della conferenza, il prof. Cristina ha brevemente ripercorso l'evoluzione della pandemia e la diversa velocità con cui il virus si è diffuso in Italia e in Uruguay, tracciando il quadro generale in cui si sono sviluppati i due successivi interventi. In particolare, il prof. Brusaferro, oltre ad avere ricordato il ruolo di primo piano svolto dall'Istituto Superiore di Sanità, ha illustrato l'approccio adottato dal Governo italiano nella gestione della pandemia, che ha compreso diversi strumenti, quali la quarantena - fondamentale per contrastare il primo arrivo dei contagi in Europa - il monitoraggio delle varianti del virus e l'avvio della campagna di vaccinazione. Da parte sua, il Prof. Radi ha valorizzato il sistema della ricerca in Uruguay, che ha consentito di predisporre rapidamente una strategia d'azione basata su dati scientifici che ha consentito, soprattutto da marzo a novembre 2020, un'efficace gestione della pandemia. I due accademici hanno infine riconosciuto l'esistenza di numerose sfide, che potranno essere affrontate solo attraverso una crescente cooperazione tra Paesi e sistemi di ricerca, fondamentale per condividere in tempi rapidi le informazioni e predisporre le misure più adeguate di risposta. (Abu)