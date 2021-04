Somalia: Farmajo alla nazione, elezioni subito e ritorno ai colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi "Farmajo", si è rivolto alla nazione in un discorso televisivo, annunciando che le elezioni nel Paese si terranno e invitando le parti firmatarie dell'accordo pre-elettorale del 17 settembre a tornare ai colloqui. Quello del capo dello Stato sembrerebbe un tentativo di allentare la tensione, in un momento in cui la situazione nel Paese resta ancora convulsa a seguito dell’annunciata proroga del suo mandato istituzionale. Sabato prossimo Farmajo si rivolgerà al parlamento per "ottenere la sua approvazione al processo elettorale”. (segue) (Res)