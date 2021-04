Somalia: Farmajo alla nazione, elezioni subito e ritorno ai colloqui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio arriva dopo che il primo ministro Mohamed Roble ha scaricato lo stesso Farmajo, così come fatto in precedenza dagli Stati regionali di HirShabelle e Galmudug, e si è detto pronto a tenere le elezioni presidenziali nel rispetto dell'accordo pre-elettorale già concluso il 17 settembre scorso. In una lunga nota pubblicata su Facebook, il premier ha accolto "con favore le dichiarazioni" con cui i due Stati regionali di HirShabelle e Galmudug" ha respinto come "illegale" la proroga del mandato del presidente Farmajo e si è detto "pronto a tenere le elezioni come stabilito il 17 settembre" (in occasione del pre-accordo elettorale siglato a Dusa Mareb). Il premier ha quindi esortato le forze armate "ad adempiere ai loro doveri costituzionali e garantire la sicurezza, e in particolare i comandanti militari a tornare alle loro basi".Nella nota, Roble ha invitato tutti "a prepararsi per andare al voto e fermare ogni movimento che disturbi l'elezione e la stabilità del Paese" e si è nuovamente dispiaciuto per le violenze avvenute a Mogadiscio nei giorni scorsi e "per i pessimi risultati che hanno causato lo spostamento di molti poveri cittadini". Nella nota Roble sottolinea infine di aver tenuto "ampie consultazioni con vari segmenti della società somala", considerando le difficili circostanze del Paese "e la necessità di una soluzione immediata alle complesse questioni elettorali". Il premier Roble sembra così accettare formalmente le dichiarazioni con cui i leader degli Stati regionali di Galmudug e Hirshabelle si sono detti contrari a qualsiasi forma di proroga del mandato del presidente Farmajo, condannandola per la prima volta come "illegale". Nel comunicato, entrambi gli Stati - finora alleati del governo federale di Mogadiscio nella crisi politica che paralizza il Paese da diversi mesi - hanno chiesto di convocare le elezioni sulla base dell'accordo del 17 settembre. L'annuncio del premier Roble è stato accolto con favore dall'ex premier Omar Sharmarke. "Desidero esprimere i miei ringraziamenti al presidente (del Galmudug) Qor Qor e al presidente (dell'HirShabelle) Ali Gudlawe per aver puntato i piedi contro l'estensione unilaterale del mandato di governo federale somalo, che ha trascinato il Paese in questa crisi senza precedenti. Questa posizione ha salvato la situazione ed è ora che il Paese vada avanti", ha scritto su Twitter. (segue) (Res)