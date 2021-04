Albania: leader opposizione Basha, nostro impegno non è bastato a far tornare la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del Partito democratico albanese (Pd) e dell'opposizione non è bastato per far tornare la democrazia in Albania. Lo ha detto il leader del Pd, Lulzim Basha, nella conferenza stampa di questa sera in cui ha ammesso la sconfitta alle elezioni di domenica dove si è registrata una nuova affermazione dei socialisti del premier Edi Rama. "Queste elezioni non hanno niente a che vedere con la democrazia", ha accusato tuttavia Basha, denunciando l'esistenza di "un regime che ha fatto tutto per distruggere una competizione elettorale giusta". Il leader del Pd ha evidenziato inoltre il record storico del numero di schede elettorali non valide. (Alt)